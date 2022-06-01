Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan gözyaşlarıyla uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesi Sarıyaprak bölgesinde Siirt 2'inci Jandarma Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, mayın araması yaptığı esnada meydana gelen el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.