Bakan Kurum’dan ’İklim değişikliği krizi’ değerlendirmesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl 'Sıfır Atık' temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan 'Sıfır Noktası Sergisi'ni gezdi.

Atıkları sanat eserine dönüştüren Deniz Sağdıç'tan eserler hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Deniz Hanımın yaptığı eserleri inceledik. Artık bu sanat çok önemli oldu. 'Sürdürülebilir sanat' diye tabir edebileceğimiz; atıklardan, metallerden, plastik atıklardan, su şişeleri kapaklarından yapılan ve gerçekten değerli gördüğümüz bu eserler Millet Kütüphanemizde sergilenecek. Bu sayede buraya gelen gençlerimiz, atıklardan neler yapılabileceğini görmüş olacak. 'Sıfır Noktası' dememizin sebebi, günlük ihtiyaçlarımızı minimum seviyede tutarak yaşamımızı sürdürmemiz noktasındaki bir hedeftir. Bunu 85 milyon vatandaşımızla yapacağız. Artık elimizdeki bir kalem bitmeden, kıyafetlerimiz eskimeden, günlük ihtiyaçlarımızı israf etmeden kullanmak zorundayız; bunu sürdüremezsek eğer kaynakların sonsuz olmadığını hep birlikte görüyoruz. Bugün tüm dünyada artık krizlerle birlikte gıda krizinin de başladığını su krizlerinin olacağını, su savaşlarının ilerde çıkacağını hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla ülkemiz 780 bin metrekaresi ile eşsiz bir ülke. Her ilinde farklı güzellikler var. Bu güzelliklere hep birlikte sahip çıkarak 'Sıfır Noktası'nda ihtiyaçlarımızı gidererek bu anlayışla yaşamımızı sürdürerek; çocuklarımıza, gençlerimize onlara çok daha temiz bir dünya bırakmak adına bu mücadeleyi vermek istiyoruz" dedi.

'BU KRİZE KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ'

Ardından buradaki 'İklim Değişikliği ve Sıfır Noktası Paneli'ne katılan Bakan Kurum, dünyanın enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kaynakların değişmeyeceğini öngördüğümüzde kaynakları en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek zorundayız. Bu konuda da alışkanlıklarımızı değiştirmezsek bu kaynaklarla birlikte aynı şartlarda, aynı kalitede yaşama şansımız yok. Bundan sonraki süreçte dünya su krizleriyle, gıda krizleriyle karşı karşıya kalacak. Konuşma süresi bitti, uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Burada hepiniz, topyekun hep beraber uygulamaya geçmek zorundayız. Çanlar çalıyor, ziller çalıyor, kriz var ve bu krize karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Günlük alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Bu çerçevede daha az tüketerek, israfı önleyerek ki bizim yapmış olduğumuz Sıfır Atık Projesi'nin amacı budur; israfı önlemektir, geri dönüşümü bütün ülkede, bütün sektörlerde hakim kılmaktır. Bu manada bugün 140 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçmiş bir projedir. Bunun sayısını artırmak zorundayız. Tüm Türkiye'de o güzel doğal alanlarımızı, akarsuları, gölleri, ağaçlarımızı korumak zorundayız" diye konuştu.

'2053 YILINDA HEDEFLERİMİZİ YAKALAYACAĞIZ'

Geleceğe güzel bir doğa bırakmak adına mücadele edeceklerini vurgulayan Kurum, "Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Biz bu sürece liderlik edeceğiz. Bu süreci sizlerle birlikte yürüteceğiz. 2053 yılında hedeflerimizi yakalayacağız, hem de liderlik ederek bilgiyi birikimi diğer dünya ülkelerine veriyor olacağız. Bu alanda yeni istihdamlar oluşturacağız. Yeni teknolojiyi bu alanda geliştirmek çok önemli. Biz belki Türkiye olarak böyle bir tehditle karşı karşıya değiliz ama mücadelemizi, ortaya koymuş olduğumuz 2053 vizyonunu çok daha etkin hale getirebilmek ve bu konuda tüm dünyaya örnek ülke olabilmek, Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağımız o günleri vaat ettiği sürece gidebilmek adına bu işleri yapmamız çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.