Şehit annesi SABAH’a konuştu: Oğlum kanın yerde kalmadı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 13 Mayıs'ta şehit düşen ve memleketi Gümüşhane'de toprağa verilen Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) annesi Ayfer Güler, "Oğlumun kanı yerde kalmadı" dedi. Kuzey Irak'ta teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. 20 gün önce memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Başpınar köyünde toprağa verilen şehidin annesi Ayfer Güler (52) SABAH'a konuştu. İşte anne Güler'in söyledikleri:Oğlum Selman devletini seven, vatan evladıydı. En son Anneler Günü'nde beni aradı, 'Hediyeni beğendin mi' dedi. Bana mutfak robotu göndermişti. Ben de ona 'Çok beğendim oğlum' dedim. Sonra görüntülü aradı, konuştuk. Kuzey Irak'a göreve gittiğini söylemedi.İki kızım ve tek erkek oğlum Selman'ımdı. Babası 22 sene önce yurt dışında çalışırken vefat etti. Selman o zaman çok küçüktü. Çocuklarıma hem anne hem de baba oldum. 2 kızımı evlendirdim. Selman ise 24 yaşındaydı ve henüz evlenmemişti.Oğlumun mezarı başında her gün dua ediyorum. Onunla her gün konuşuyorum. Ona, 'Kanın yerde kalmadı, içini rahat tut oğlum' diyorum. Devletimiz hem oğlumun, hem diğer şehitlerin kanını yerde bırakmıyor. Şehitlik Allah katında çok önemli bir mertebe. Bir yandan mutluyum, bir yandan da içim yanıyor. Onun mezarı başındaki bayrağımız hep dalgalanacak.Suriye'ye başlatılacak olan harekâta bazıları karşı çıkıyor. Acaba neden karşı olduklarını bilemiyorum. Her gün haberlerde onlarca terörist öldürüldüğünü görüyorum. Bir tek terörist kalmayana kadar mücadele hiç bitmesin. Oğlum hep, "Bir ölürüz, bin diriliriz" diye söylerdi. Vatanı onlara bırakamayız. O teröristler öldürüldüğünde yüreğime su serpiliyor, acım hafifliyor. Devletimle her zaman gurur duyuyorum.