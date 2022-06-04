Domuz bağıyla cinayetten hapis yatan kadın domuz bağıyla öldürüldü

Olay Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, dairede yaşayan yaşlı kadından haber alamayan yakınları polise başvurdu. Adrese gelen polis ekipleri yaptıkları kontrolde 65 yaşındaki Aysel Bozkurt'un domuz bağıyla elleri ve ayakları bağlı halde öldürülmüş olarak buldu.

DOMUZ BAĞIYLA İNSAN ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde uzun süre çalışma yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre kadının dün öldürülmüş olduğu belirlendi. Aysel Bozkurt'un domuz bağıyla insan öldürmekten cezaevine girdiği ve geçen yıl pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

Öte yandan korkunç cinayetle ilgili 1 şüphelinin yakalandığı belirlendi

Polis cinayetle ilgili çalışma başlattı