Haberler Gündem Haberleri SABAH gündeme getirmişti! Vatandaş isyan etti: Beyazıt meydanı yürünmez halde...
Giriş Tarihi: 4.6.2022 18:02 Son Güncelleme: 4.6.2022 18:05

SABAH gündeme getirmişti! Vatandaş isyan etti: Beyazıt meydanı yürünmez halde...

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SABAH gündeme getirmişti! Vatandaş isyan etti: Beyazıt meydanı yürünmez halde...

SABAH’ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Beyazıt Meydanı’ndaki çevre düzenlemesini 2 yıl 9 aydır tamamladığına ilişkin haberi kamuoyunda geniş yankı buldu. Vatandaşlar; turizm merkezi olan Beyazıt Meydanı’nda yürümekte bile zorlandıklarını, turistlerin de olumsuz duruma şahit olduğunu söyledi.

SABAH'ın gündeme taşıdığı, Beyazıt meydanında bitmeyen inşaat çalışmaları kamu oyunda da geniş yankı buldu. Vatandaşlar meydanda artık yürümenin imkansız olduğunu dile getirirken, "3 yıldır esnafın da ticaret maksadıyla gelenlerin de, ziyarete gelen turistlerin de çekmediği çile kalmadı.." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların görüşleri şöyle:
Orhan Güneş: "Zemin döşemesini kim seçtiyse yetişkin birisi dahi yürürken zorlanıyor, çocukların burada yürümesi koşması imkansız! 3 yıldır esnafın da ticaret maksadıyla gelenlerin de, ziyarete gelen turistlerin de çekmediği çile kalmadı.."


Büşra Nur: "Kaç kez geçtim üstelik çalışanı da yok. Yollar berbat halde bırakılmış"

Yusuf Ziya: "İstanbul, 3 yılda Beyazıt Meydanı'nı bitirememiş çapsız bir belediyecilik ile karşı karşıya"



GÖKSU: "İBB BAŞKANININ 3 YILLIK PERFORMANSINI EN İYİ ANLATAN PROJE"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: "Giriş - Gelişme - Sonuç… İşte İBB Başkanının 3 yıllık performansını en iyi anlatan proje. Hızla bitireceğiz dedikleri Beyazıt Meydanı düzenlemesinde 3 yıl geride kaldı. Sonuç bu."


Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel: "İstanbul'la o kadar alakası yok ki, haberi yoktur onun… İstanbul'un kaynaklarıyla kendi PR'ı için gezdiği illerimizden birinde, İstanbul'u ondan daha çok düşünen bir vatandaşımız beceriksizliğini yüzüne vurursa belki haberi olur."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 9 aydır bitiremedi: Çile meydanı!

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SABAH gündeme getirmişti! Vatandaş isyan etti: Beyazıt meydanı yürünmez halde...
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