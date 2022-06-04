SABAH gündeme getirmişti! Vatandaş isyan etti: Beyazıt meydanı yürünmez halde...



Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel: "İstanbul'la o kadar alakası yok ki, haberi yoktur onun… İstanbul'un kaynaklarıyla kendi PR'ı için gezdiği illerimizden birinde, İstanbul'u ondan daha çok düşünen bir vatandaşımız beceriksizliğini yüzüne vurursa belki haberi olur."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 9 aydır bitiremedi: Çile meydanı!