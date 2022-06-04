SABAH gündeme getirmişti! Vatandaş isyan etti: Beyazıt meydanı yürünmez halde...

SABAH'ın gündeme taşıdığı, Beyazıt meydanında bitmeyen inşaat çalışmaları kamu oyunda da geniş yankı buldu. Vatandaşlar meydanda artık yürümenin imkansız olduğunu dile getirirken, "3 yıldır esnafın da ticaret maksadıyla gelenlerin de, ziyarete gelen turistlerin de çekmediği çile kalmadı.." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların görüşleri şöyle:
Orhan Güneş: "Zemin döşemesini kim seçtiyse yetişkin birisi dahi yürürken zorlanıyor, çocukların burada yürümesi koşması imkansız! 3 yıldır esnafın da ticaret maksadıyla gelenlerin de, ziyarete gelen turistlerin de çekmediği çile kalmadı.."
GÖKSU: "İBB BAŞKANININ 3 YILLIK PERFORMANSINI EN İYİ ANLATAN PROJE"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: "Giriş - Gelişme - Sonuç… İşte İBB Başkanının 3 yıllık performansını en iyi anlatan proje. Hızla bitireceğiz dedikleri Beyazıt Meydanı düzenlemesinde 3 yıl geride kaldı. Sonuç bu."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 9 aydır bitiremedi: Çile meydanı!
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel: "İstanbul'la o kadar alakası yok ki, haberi yoktur onun… İstanbul'un kaynaklarıyla kendi PR'ı için gezdiği illerimizden birinde, İstanbul'u ondan daha çok düşünen bir vatandaşımız beceriksizliğini yüzüne vurursa belki haberi olur."