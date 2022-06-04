İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 9 aydır bitiremedi: Çile meydanı!

İşte o tepkilerden bazıları:

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ufuk Uras: Her gün üniversiteye giderken sinirim bozuluyor. 2 yıldır süren yenileme ne zaman biter dersiniz? Haziran'da bitmesi öngörülüyormuş. Bir meydanda bir işçi kazıyor, diğeri de kazılan yeri kapatıyormuş, Beyazıt Meydanı'nın bir türlü bitmeyen hikayesini bir çok yetkiliyle konuştum. Sonuç; bir Türkiye klasiği. Başkanın etrafındaki şebeke sürekli yanlış açıklamalar yapmasına ve ertelemelere neden oluyor, ama bu menfaat ağını aşamamak, negatif seleksiyon da başkanın sorumluluğunda.