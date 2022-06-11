Aralarındaki sevgi bağı bu fotoğrafa yansımıştı: Dünya evine girdiler

Türkiye onları, engelli arabasıyla yağmur altında kalan bir kadın ve ona şemsiye tutan bir erkeğin bulunduğu fotoğraf karesiyle tanımıştı. Azmi ile tüm Türkiye'nin takdirini toplayan ve 26. dönem AK Parti Bursa Milletvekilliği yapan Bennur Karaburun, 9 sene sonra kendisine şemsiye tutan arkadaşı ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı.

BAKAN YANIK VE TBMM BAŞKANI ŞENTOP ŞAHİTLİK ETTİ

Çiftin nikah merasimine nikah şahitliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Vildan Yavuz Gürel, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bakan danışmanı Harun Akın, çok sayıda protokol üyeleri ve birçok davetli katıldı.