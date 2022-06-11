Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van’a 38 milyarlık yatırım

Van'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toplu açılış töreni düzenlendi. Beşyol Meydanı'nda düzenlenen açılışta Başkan Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün 1.5 yılı aşkın aranın ardından Van'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin Doğusu'nun yükselen yıldızı Van'a her gelişimizde bizi bağırlarına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Havalimanından buraya kadar on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Van bu gidişiyle o birilerini yolda bırakacaktır. Ben şu anda hanım kardeşlerimin coşkusunu görüyorum ve size de inanıyorum. Deprem yaralarının sarılamasından terörle mücadeleye, Van'ın her mücadelesinde yanında olduk. Demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van'la omuz omuza verdik.

Yıllarca Vanlı'ların tertemiz duygularını istismar edenlerin bu şehre hep zarar verdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Van'ın suyunu kestiler. Kim bu sorunu çözmeliydi. Van Büyükşehir Belediyesi. Erdoğan Van'ın su sorununu çözdü mü? Benim burada Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum ve bu sorunu çözdük. Hükümete geldiğimizden beri Van'ı kalkındırmak için çalıştık çabaladık.

Nice hükümetler geldi geçti, hangisi Van'ı bu şekilde geliştirdi, hiçbiri. Şu canım şehrin 30 yıl önceki haliyle şimdiki halini bir karşılaştırsınlar.