Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kırılmış telefonları ve kan izleri bulundu

Olay, Serinhisar ilçesi, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın Serinhisar'da bulunan Hasan Akköse ile buluşarak kent merkezine gitti. Bir süre sonra aileler gençlerden haber alamaması üzerine k İsmail Yalçın'ın babası Adnan Yalçın karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada gençlerin kullandığı otomobilin plaka kayıt sisteminden 9 Haziran 2022 Perşembe günü Denizli kent merkezine gittiklerini daha sonra Serinhisar ilçesine giriş yapıldığını tespit etti. İlçede yapılan arama çalışmalarında otomobilin ormanlık bölgeye gittiğini belirledi.

KIRILMIŞ TELEFON VE KAN İZLERİ BULUNDU

Jandarma, AFADve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarına iz takip köpekleri de katıldı. İz takip köpeği tarafından Yenice Mahallesi ormanlık alanı içerisinde İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'ye ait izler buldu. Çevrede yapılan aramada ise İsmail Yalçın'a ait otomobil Bardak Damları bölgesinde kaportası açık halde bulundu. Otomobilden 200 metre ileride ise parçalanmış halde 2 adet cep telefonu ve kan izleri tespit edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan aramalarda kayıp iki gence ulaşılamazken telefonlar üzerinde yapılan incelemede İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'yle telefonda son görüşen kişiyi tespit ettiler. Yapılan çalışma neticesinde olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası dedektifleri tarafından gözaltına alınırken zanlının ilk ifadesinde ormanlık alanda Yalçın ve Akköse'ye av tüfeğiyle ateş ettiğini daha sonra olay yerinden kaçtığını, bu kişilere ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.