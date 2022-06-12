HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve Feleknas Uca, Kadıköy'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşüne müdahale eden polisle hakaret edip tehdit etti.

Kahraman Mehmetçik'in PKK terör örgütüne karşı başarılı mücadelesi devam diyor. Dağdaki PKK'lı terörist sayısı azalsa da şehirlerdeki sempatizanları rahat durmuyor.

HDP çağrı yaptı! Skandal yürüyüşte 34 gözaltı: Öcalan’a özgürlük istediler | Video

PKK YANDAŞLARINDAN SKANDAL SLOGANLAR!

Bebek katili Abdullah Öcalan için destek yürüyüşü düzenleyen HDP günler öncesinden başlayan çağrılar sonucu bugün Kadıköy'de toplandı.

Öcalan lehine sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Gruba liderlik eden HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca dokunulmazlıklarını PKK sempatizanlarına siper etmeye çalıştı.

HDP'Lİ VEKİLLERDEN POLİSE HAKARET VE TEHDİTLER!

Polise hakaret ve tehditler savurdular. İki vekil polislerle tartışarak polis amirlerine hakaret ve tehditler savurdu.

HDP çağrı yaptı! Skandal yürüyüşte 34 gözaltı: Öcalan’a özgürlük istediler | Video

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekiplerinin müdahale ettiği gruptan 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. HDP'li vekillerin katılımıyla, PKK'lı teröristlerin Öcalan için sloganlar attığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.