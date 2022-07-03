Şehidin namaz sorusu ağlattı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşen ve şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı'nın şehadete ermeden önce bir arkadaşına sorduğu namaz sorusu milyonların yüreğine dokundu.Hafızlık da yapan Taşçı yine kendisi gibi hafız olan bir arkadaşına attığı mesajda "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor. Sıkıntı olmaz di mi, imkânlar kısıtlı çünkü" diye yazdı.Şehidin arkadaşına attığı o mesaj sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Şehidin kendi sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir mesaj da yürekli dağladı. Şehit Taşçı araziden bir fotoğrafını paylaşarak altına da "Şehadet nasip et bana da Allah'ım. Amin" diye yazdı.4 çocuk babası şehidin naaşı Bursa İl Müftülüğü önünde kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.