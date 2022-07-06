İBB projeyi önce onayladı 1,5 yıl sonra reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu Saraçhane'de gerçekleştirildi.Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan toplantıda İBB yönetimi tarafından Zeytinburnu'ndaki Abdi İpekçi Spor Kompleksi İnşaatının mühürlenmesi konusu tartışıldı.Mecliste gündem dışı söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yenilendiği alanın büyüklüğünün 68 bin 800 metrekareye çıkarıldığını belirtti. Söz konusu inşaat alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine, İBB ve Zeytinburnu Belediyesinin hissesinin bulunduğunu belirtti.Yenileme avan projesinin, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 11 Ağustos 2020'de uygun görüldüğünü ve 9 Eylül 2020'deki Zeytinburnu Belediye Meclisi toplantısında da kabul edildiğini hatırlatan Arısoy, projenin daha sonra İBB'ye gönderildiğini ifade etti.İBB'nin, Mart 2021'e kadar projeyi 5 ay beklettiğini belirten Arısoy, "8 Mart 2021'de İBB Planlama Müdürlüğü, belediye meclisine gönderdiği yazıda, projenin uygunluğunun tespit edildiğini ve bu konudaki başkanlık olurunun müdürlüklerde imza aşamasında beklediğini ifade etmiş. Biz de elbette kaldığımız yerden çalışmalara devam ettik. Fakat 8 Nisan 2022'de düzenlenen yenileme avan projesinin uygun olmadığı ve ilçe belediyesine iadesine dair yeni bir yazı yazılıyor. 15 Eylül 2020'de projeyi göndermişiz. 8 Nisan 2022'de ret kararı meclisimize ulaştı. Önce uygun olduğu bildirilen plan sonra tam tersi bir biçimde reddedilip iade ediliyor" dedi.Projenin, 1,5 yıl bekletildikten sonra neden reddedildiğini soran Arısoy, bunun cevabını beklediklerini dile getirdi. Ömer Arısoy, inşaatla ilgili devam eden süreci ise şu şekilde anlattı: "İBB yeşil alana zarar verildiği gerekçesiyle 19 Ocak 2022'de inşaatı durdurdu. Orayı bilenler biliyor, ortada bir yeşil alan yok, önceden de yoktu. Alanın büyütülmesiyle daha önce olmayan bir yeşil alanı kazandırmış olacağız. 27 Haziran 2022'de de inşaatı mühürledi. Ertesi gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü usulüne uygun biçimde mührü kaldırdı. Biz İBB ile boğuşurken diğer taraftan hepimizin gurur duyacağı uluslararası standartlarda bir tesisin inşaatı sürüyor. Şimdi kamuoyuna farklı açıklamalar yapılıyor. Bunlara şaşırmamak elde değil. İşin bir ucundan tutalım, işbirliği yapalım yok. Cevap yok, inşaat başlayınca mühürleme var. Bunun takdirini İstanbullulara bırakıyoruz."