Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Geçmiş Dönem Belediye Başkanları ile toplantı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Giriş Tarihi: 6.7.2022 19:51 Son Güncelleme: 6.7.2022 19:59

Son dakika: Geçmiş Dönem Belediye Başkanları ile toplantı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Son dakika: Geçmiş Dönem Belediye Başkanları ile toplantı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Farklı görünümler altındaki saldırılara göğüs gerdik.

Nice seçim sevincini birlikte yaşadık. Nice badireleri birlikte atlattık. Nice saldırılara birlikte göğüs gerdik. Makamlar gelir geçer ancak bu yaşanmış hakikatler daima bizimler kalır.

Şehirlerlerimizi geliştirdik tarihi dönüşüm yaşattık. Menderes ve Özal'ın başlattığı reformlar bize nasip oldu.

Ankara'nın da İstanbul'unda meclislerini biz kazandık. Kayıplarımız ilk fırsatta telafi etmeye kararlıyız. Nitekim geçtiğimzi hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri Anadolu irfanınının göstergesi olarak tarihte yerini almıştır. Cumhur İttifakı Yüzde 87'lik bir oranla açık ara kazanmıştır. Seçimde farklı bir sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların Cumhur İttifakı kazandığında başlarını nasıl kuma gömdüklerini siz de görüyorsunuz.

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Son dakika: Geçmiş Dönem Belediye Başkanları ile toplantı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
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