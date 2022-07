CHP’li belediye İHH’nın bayram afişlerini kaldırttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda kentin değişik noktalarına yardım afişleri asmak için Büyükşehir Belediyesi'ne izin dilekçisi yazdı. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından Daire Başkanı Özlem Karaoğlan e-imzalı vakfa gönderilen yazıda, "Afiş için izin talebi incelenmiş olup ana yollara, ara yollara ve kaldırım üzerine kamu ve özel hiçbir amaçla bez, branda vb. afiş ile ilan veya reklam verilemez, duyuru yapılamaz. Söz konusu talep Etüd Proje ve Kentsel Tasarım Komisyonu tarafından reddedilmiştir" denildi. Diğer yardım kuruluşlarının afişlerinin asılması üzerine vakıf da kendi afişlerini asmak istedi, ancak belediye görevlileri tarafından izin verilmeyerek kaldırıldı.

ÇİFTE STANDART

Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu olduklarını, 30 yıldır ihtiyaç sahipleri için hiçbir karşılık beklemeden dünyada 60 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren Adana İHH Şube Başkanı Mahmut Eraslan "Çifte standarda" tepki gösterdi. Eraslan, "Milyonlarca insana ulaşıp mutluluklarına ortak oluyoruz. Ülkemizde ve şehrimizde de ihtiyaç sahiplerinin bayramı mutlu bir şekilde yaşaması için gayret gösteriyoruz.







Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şehrin muhtelif yerlerine afişlerimizin asılması için başvuruda bulunduk. Şehrin estetiği gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Ama farklı yardım kuruluşlarının afişlerini ve belediyenin reklamlarıyla ilgili tanıtımlarını her tarafta görüyoruz. Yaşanan durum bizi çok üzdü ama bunun ötesinde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmamızı engelledi. Buna sebep olanlar afişleri asmamıza izin vermeyenlerdir" dedi.

BAŞKAN KARALAR SÖZÜNÜ TUTMADI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a da seslenen Başkan Mahmut Eraslan; "Seçimlerden önce hatır sahibi birçok insanın araya girmesiyle talebini kabul edip görüştüğümüz Zeydan Karalar bizlere şehri birlikte yönetme sözü vermişti. Çalışmalarımıza destek olacağını söylemişti. Bugün gelinen noktada bu sözlerin tutulmadığını görüyoruz. Bu durum Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yakışmıyor. Kendileri her türlü reklamı her köşeye asarken birçok kurum ve kuruluşun afişleri şehrin her tarafında hala dururken bize yönelik bu ayrımcılığı kabul etmiyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" şeklinde konuştu.