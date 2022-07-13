’Tatili düşünenler internetteki dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı’

Sosyal Meyda ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan yaz tatilini fırsat bilen bu dolandırıcılara karşı uyardı.

Eraslan "Kötü niyetli kişiler interneti mesken tutmuş durumdalar. Şimdi de sahte internet siteleri ile kişilerin ucuz veya indirimli tatil fırsatları bahanesiyle paralarını almakta ve karşılığında herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Tatil sürecinde birçok şey için önceden rezervasyon yaptırmak veya ucuza tatil yapmak isteyebilirsiniz. Ancak rezervasyonlarınızı yapmadan ve bu sitelerde bilgilerinizi paylaşmadan önce mutlaka sitedeki bilgilerin doğruluğunu teyit etmeniz gerekmektedir. Sizden ücret alarak karşılığında herhangi bir hizmet vermeyen birçok sahte rezervasyon sitesi olabileceğini unutmamalısınız. Bunun için Güvenilir olmayan sitelerde vakit geçirmeyin. SSL sertifikası olmayan sitelerde vakit geçirmekten mutlaka uzak durmalısınız." dedi.

SODİMER Başkanı Eraslan, internette yer alan bilgilerin mutlaka teyit edilmesi gerektiğini, internet sitelerinde ödeme bilgileri girilmeden önce mutlaka satın alınan hizmete ilişkin araştırma ve doğrulamanın yapılması gerektiğini vurguladı. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan "Kimsenin size bedava ya da çok ucuz tatil sunması mümkün değil. Bu şekilde hazırlanan kurmaca oyunlara aldanmayın ve oltalama mesajlarına karşı dikkatli olun. Bilgisayarınıza ya da telefonunuza bu şekilde gelen bildirimlere tıklamayın ve kimseyle paylaşmayın. Hiçbir güvenilir kuruluş sizden kullanıcı adı, şifre vediğer kişisel bilgilerinizi istemez. Sizden bu tür bilgilerin istediğin durumlarda oltalama saldırısına maruz kalıyor olabileceğinizi unutmamalısınız." sözlerine yer verdi.

TATİLDE DE DİJİTAL GÜVENLİĞİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Tatile gittiğimizde de dijital cihazlarımızın birçoğunu yanımıza almayı ihmal etmeyiz. Artık dijital cihazlar hayatımızın en önemli parçaları haline gelmişken güvenliğe dikkat etmek de aynı ölçüde önemli hale geldi. Tatilde dijital güvenliğimizi sağlamak için SODİMER Başkanı Eraslan'ın önerileri ise şu şekilde; "Veri hırsızlarına karşı dikkatli olun. Ortak kullanım ağlarına bağlandığınızda kişisel bilgilerinizi girerken dikkatli olmalısınız. Aksi halde giriş bilgilerinize erişebilen kötü niyetli kişiler tarafından dijital ortamlarda zarar görebilirsiniz. Herkese açık Wi-Fi ağları kullanırken, bankacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi işlemlerden mümkünse uzak durun. Sistem güncellemelerini ihmal etmeyin. İşletim sistemleri ve güvenlik yazılımları güncel tutulmalıdır, çünkü yeni tehditler çıkarken yeni önlemler de oluşturulur. Her zaman ve her yerde almanız gereken bu ve benzeri güvenlik önlemlerine tatillerinizde de dikkat etmeyi ihmal etmeyin.