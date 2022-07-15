Marmaris’te demokrasi yürüyüşü

Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Otobüsü Marmaris'e getirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışının bu yıl 5.'si düzenlendi. 58 kilometrelik Menteşe-Marmaris bisiklet yarışı büyük heyecana sahne oldu. Menteşe-Marmaris Bisiklet Yarışı büyük heyecanı sonrası dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Eski Camii'nde, 15 Temmuz şehitlerinin ruhu için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Marmaris Adliye Kavşağı ve Atatürk Meydanı'nda Milli Birlik yürüyüşü organize edildi. Binlerce kişi demokrasi için yürüdü. Şiirler okundu, video-film gösterimleri izletildi, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Mehter takımı gösterilerini sergiledi. Su sporları gösterisi yapıldı.