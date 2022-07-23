Ankapark’ı çürümeye terk eden Mansur Yavaş’a tepki yağıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 20 Mart 2019'da açılışı yapılan Avrupa'nın en büyük tema parkı Ankapark'ı çürümeye terk etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Mansur Yavaş, Ankapark'ı 3 yıl boyunca bakımsız bırakıp 'Bakın paraları çarçur etmişler' diye algı yapmaya çalışırken, aslında yapılmış olan parkı bile becerip işletemediğini bizlere göstermiş oldu" dedi.

İşte Ankaralı vatandaşların Mansur Yavaş'a tepkisi:

Çağlar Kaya: Anlat Mansur Yavaş. Tıkır tıkır çalışan parkı yavaş yavaş nasıl harabeye çevirdiğini anlat. Ankara kör değil. 3 yılda 3 icraatın yok, en büyük icraatın bu parkı çürütmek oldu. Bu kara lekeden algıyla kurtulamazsın.

Nilay Nur Sönmez: Mansur Yavaş Ankapark'ı isteseydi faaliyete geçirirdi ama istemedi. Melih Gökçek'in Ankara'ya yaptığı en büyük hizmetlerden biriydi ama Mansur Yavaş bunu hazmedemedi ve Ankapark'ı çürümeye terk etti. Yazıklar olsun.

Ercan Faraş: Mansur Yavaş, aktif durumda devraldığı Ankapark'ı nasıl çürümeye terk ettiğinin videosunu hazırlamış. Tamam bu konuda başarılılar ama algı da bir yere kadar. Millet gerizekalı değil!

Seda Arslan: Seçim zamanı verdiği vaatleri yapamayınca YouTube'dan videolarını sildiren Mansur Yavaş, Ankapark'ı 3 yıl boyunca bakımsız bırakıp 'Bakın paraları çarçur etmişler' diye algı yapmaya çalışırken, aslında yapılmış olan parkı bile becerip işletemediğini bizlere göstermiş oldu.

Murat Sarıca: CHP'li Mansur Yavaş, Anka Park'ı çürümeye terk etti. Şimdi de 'Bakın nasıl çürüdü' diye algı yapıyor. Sırf Melih Gökçek yaptı diye milletin malına düşmanlık yapıyorlar. İktidar olsalar, Bayraktar SİHA'ları patır patır düşürüp 'Bunlar kalitesiz. ABD'den alalım' da diyebilirler.

Mustafa Keçebas: Mansur Yavaş, aktif durumda devraldığı Ankapark'ı nasıl çürümeye terk ettiğinin videosunu hazırlamış. Tamam bu konuda başarılılar ama algı da bir yere kadar.

Burak Bekiroğlu: Sen göreve gelene kadar bakımlıydı o park. Göreve geldikten sonra çürümesi için bakım yaptırmadın. Madem öyle neden göreve geldiğin ilk ay yayınlamadın da aradan yıllar geçtikten sonra çürümeye yüz tutmasına sebep olduğun o parkın Temmuz 2022'de ki görüntülerini yayınlıyorsun?

Eyyüp Kadir İnan: 3 sene içerisinde nasıl çöpe çevirdiğini göstermiş. Bot hesapların gitsin tamire.

Emine çelik: Sapasağlam teslim aldığı Ankapark'ı çürütüp ben ne çapsız beceriksiz bir başkanım diye ifşa etmiş üstüne birde alkış almış iyi mi? Beceriksizlik ve çapsızlıkta yarışan size göre hangisidir Mansur Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu mu?

Erkan Yazıcı: Mansur Yavaş sırf Ankapark'a verdiği zarardan dolayı yargılansa hayatının sonuna kadar başka hiçbir şeyden yargılanmasına gerek bırakmayacak kadar ceza alırdı. CHP zihniyeti Ankara'da Mansur Yavaş'ın bünyesinde ete tırnağa büründü. Hep zarar, tam zarar, ful zarar.

Fatih Ünal (Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

ANKAPARK Vizyonsuz Belediyecilik Kurbanıdır. Türkiye'ye yılda 30 milyon yabancı turist gelmektedir. Bu kadar turistin geldiği ülkemizde başkentimiz hem yabancı hem de yerli turist fakirliği çekmektedir. Maalesef Ankara'mızda Ankara Kalesi ve civarı, Anıtkabir dışında gezilecek turistik bir alan bulunmamaktadır.

Bu hususları da göz önünde bulunduran şehrin o dönemki yöneticileri Ankara'ya değer katacak, turist çekecek vizyon bir projeyi hayata geçirmek adına eğlence sektörünün vazgeçilmezi olarak görülen Disneyland tarzı güzel bir tesisi gecikerek de olsa başkentimize kazandırmışlardır. Ancak köprüye ne gerek var, otoyollara ne gerek var diyen bir CHP zihniyeti Ankapark'ın yapılış amacını da anlayamamıştır.

CHP'li Mansur Yavaş seçim öncesi propagandalarında ve seçildikten sonraki dönemde ANKAPARK'ı sürekli kötüleyerek itibarsız hale getirmiştir. Gelinen noktada ANKAPARK vizyonsuz idarecilerin kurbanı olmuştur.

ANKAPARK'ın Güvenliğinden Belediye Sorumludur. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri defaaten parkın güvenliğini biz sağlamaktayız diye açıklamalarda bulunmuştur.

Lakin dün basına açılan parkın harabeye döndüğü bazı oyuncakların söküldüğü görülmektedir. Çalışır vaziyette yüzbinlerce insanın ziyaret ederek hoşça vakit geçirdiği bir tesisin varlığı gün gibi aşikarken bu kadar deformasyon ne zaman olmuştur. Ankapark'a verilen zararın kasten yapıldığı muhtemeldir.

Güvenliği de Ankara Büyükşehir Belediyesi sağladığına göre bu zararın sorumlusu başta Sayın Mansur Yavaş ve belediye yetkilileridir.

ANKAPARK'TA BİN 217 EĞLENCE ÜNİTESİ BULUNUYOR

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart 2019 tarihinde açılmıştı. Erdoğan açılışta yaptığı açıklamada; "Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark, sadece başkentimiz için değil tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir" ifadelerini kullanmıştı.

Ankapark'ta oyun alanlarından alışveriş ve kafe bölümüne bin 217 eğlence ünitesi hizmet veriyordu. Bu tesisler içinde 70 bin metrekarelik oyun çadırı, 14 dev roller coaster, sinema salonları, buz pisti, 30 bin kişilik konser alanı, açık ve kapalı aquapark, bovling salonları, 100 bin metrekarelik havuz bölümü, dinazor ormanı ve müzesi, dijital oyun salonları, yöresel lezzetlerin ve unutulmaya yüz tutmuş eserlerin sergileneceği Osmanlı Sokağı gibi alanlar yer aldı.

Ankapark kendi enerjisini üretecek ve otopark alanına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde parkta, harcanan enerji güneşten kazanılıyordu.

