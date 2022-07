AK Parti’den İzmir’de Ortak Bildiri: Yalandan ‘engelleniyoruz’ diyorlar, tek proje üretmiyorlar!

"MAZERET VE FIRSATÇILIK SİYASETİ!"

Dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, tedarik zinciri sorunu, tahıl krizi gibi pek çok konuda yaşanan ve halka yansımaları olan ekonomik sorunlar karşısında tedbirler alındığına dikkat çeken Hızal şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerimizin halka hizmet noktasında sıkıntı yaşamaması için, hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm belediyelerimizin gelirlerini de çok ciddi oranda artırmıştır. Örneğin; İBB'ye 2020 yılında merkezi idareden ortalama aylık 1,4 Milyar TL gelmişken, 2022 yılının Haziran ayında 7,2 Milyar TL para gönderilmiştir. Yani belediyelerimizin merkezi idareden aldıkları pay, ortalama yüzde 500 artmıştır. Bu durum İzmir, Ankara başta olmak üzere diğer Büyükşehirlerde de böyledir. Bu rakamlar bile tek başına CHP'li Belediye Başkanlarının ardına sığındıkları ve bahane ettikleri 'maliyet artışı' yalanlarını çürütmektedir. Gerçek böyleyken, CHP'li Belediye Başkanları, vatandaşın yükünü almak yerine, ya da bu konudaki çözüm önerilerini sunmak yerine, yapacakları zamların mazeretini bildiri haline getirmektedirler. CHP'li Büyükşehirlerin temel yaklaşımları, zor günde vatandaşın yanında olmak değil, olan biteni seyredip, üstüne bir de bunu siyasi ve ekonomik fırsata çevirmekten öteye geçmemektedir. Ama unutmamak gerekir ki; mazeret ve fırsatçılığın gölgesinde ne siyaset, ne hizmet, ne de başarı ağacı yeşerir. Bahanelerin gölgesinde sadece ve sadece 'hayal kırıklığı ve pişmanlıklar' büyütülür. Yine unutmamak gerekir ki; hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz."

"İZMİR 3. SINIF BELEDİYECİLİKLE YÖNETİLİYOR"

Hızal, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının bugüne kadar defalarca bir araya geldiklerini dile getirerek, "Yayınladıkları acziyet deklarasyonlarının hiçbirinde kendi yapabildikleri tek bir projeden bahsedemediler. Kamuoyunun önüne, yönettikleri şehirlerde uygulamaya koydukları tek bir özgün projeyle çıkamadılar. İşte bunun içindir ki, söz konusu başkanlar, yerel siyasetin gerçeklerinden kaçarak ülke siyasetinin üstlerine vazife olmayan konuları arasında boğulup kalmaktadırlar. Bugün Ege'nin incisi ülkemizin güzel İzmir'indeyiz. Maalesef ve üzülerek ifade etmekteyiz ki, 3. sınıf belediyecilik anlayışıyla yönetilen İzmir'de, şehrin gerçek ihtiyaç ve beklentilerinden uzak, idari ve mali disiplinden yoksun, liyakat ve ehliyetten nasibini almamış, partizanlığın ve adam kayırmacılığın zirve yaptığı, şeffaflığın olmadığı bir yönetimle karşı karşıyayız" sözlerine yer verdi.

"İZMİR KABİLİYETSİZLİĞE KURBAN GİDİYOR"

İzmir'de ve birçok büyükşehirde CHP'nin halka 'engelleniyoruz' ifadelerini kullandığının altını çizen Hızal, "Belediyecilik öncelikle niyet ve kabiliyet işidir. İzmir bugün hem niyet, hem de kabiliyet yoksunlarının kurbanı olmaktadır. Diğer büyükşehirlerde olduğu gibi, İzmir'de de tartışmaların ülke siyasetine dair yapılıyor olması, kamuoyunun ilgisini yerelden genel siyasete çekerek, yerel performans sorgulamasından kaçma amacı taşımaktadır. AK Parti Meclis Gruplarının temel misyonu, işte bu noktada dikkatleri yerele çekmek, seçmen adına hesap sormak, vaatlerin takipçisi olmak, algı-manipülasyon oyunlarına karşı uyanık olmak, kamuoyunu uyarmak ve halkımızın menfaatine olan projelerin ivedilikle halkımıza ulaşmasıdır" dedi.

"ENGELLEME DEĞİL BECERİKSİZLİK!"

Hızal, Buca Metrosunun onayının alınmasının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hâlâ yol alınmadığını söyleyerek, "Bu 'engellenme' değil, 'yönetim beceriksizliğidir'. ''Engelleniyoruz'' diye algı oluşturulan Çiğli Tramvayının hükümetimiz tarafından yatırım planlarına alınmış olması, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin algısının çöktüğünün ispatıdır. Şehrimiz için hayati önem taşıyan Karabağlar ilçemizdeki, ''Üniversite ve Toplu Konut'' projesinin CHP'li belediye tarafından yargıya taşınması, CHP'nin genlerinde var olan 'takoz siyasetinin' en önemli göstergesidir" diye konuştu.

"REKLAM FİLMİ ÇEKMEKTEN BAŞKA İCRAAT YOK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Hızal, şunları söyledi:

"İzmir trafiğini rahatlatacak projeleri hayata geçirmek zor, Atina'dan üstüne vazife olmayan siyasi demeçler vermek kolaydır. Opera binasını inşa etmek zor, İzmirlinin parasını yandaş sanatçılara dağıtmak kolaydır. Buca-Otogar yolunu hızlandırmak zor, İzmir'e özel bayrak ve özel para hayalleri kurmak kolaydır. Yangın helikopteri almak zor, heykel yapmak ve heykel saydırmak kolaydır. Tire Süt Kooperatifi'ni geliştirmek zor, eşinin başında olduğu kooperatifi şaibeli şekilde yandaşlarıyla paylaşmak kolaydır. Diğer tüm CHP'li büyükşehirlerde olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi de kolay olanı yani beceriksizliği tercih etmiştir. Aynı beceriksizlik ve hizmetsizlik İstanbul ve Ankara ve diğer CHP'li belediyelerde de kendini göstermektedir. Tatilden kalan zamanlarında, reklam filmi çekmekten başka hiçbir icraat yapmayan İBB Başkanının, üç yıl boyunca kapısına kilit vurup çürümeye terk ettiği Anka Park'ta sıkılmadan basın toplantısı yapan ABB Başkanından farkı yoktur."

"GERÇEKLERİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP'li başkanların, asli görevlerinin dışında her konuda polemik üretme çabaları olduğunu savunan Hızal, "Gerçek maksadı biliyor ve bu gerçeği her mecrada milletimizle paylaşmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Şehirlerimizde yaşayanların hak ve hukuklarını, CHP'li başkanların algı-manipülasyon ve yalanlarına kurban etmeyeceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla ülkemizin her bir karış toprağında eser üreten AK Parti'mizin gönül belediyeciliğini milletimize anlatmaya ve milletimizi bu şehirlerde 'AK Belediyecilikle' yeniden buluşturmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

KİMLER KATILDI?

Toplantıya şu isimler katıldı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu,

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse,

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal,

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı,

Antalya Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Çetin,

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan,

Mersin Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Yerlikaya,

Hatay Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Altan,

Aydın Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Arı,

Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hürol Önder,

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel.