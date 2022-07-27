AK Partili Murat Köse: Mansur Yavaş bilerek isteyerek Ankapark’ı çürümeye bıraktı

Ankapark işletilmedi ve özenle korunmadı. Ankapark'taki tüm oyuncaklar ve demirbaşlar Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilerek bu mekanlara yerleştirilmiştir ve bunların hepsi önce Ankara Büyükşehir Belediyesi sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin malıdır. İşletmesi, çalıştırması bir yana ki böyle bir vizyonun ve becerinin olmadığı artık çok net herkes biliyor, Ankapark'taki oyuncaklar ve donanımlar bu süreçte en azından korunmalıydı.

Doğal ortamdan etkilenmelerinin önüne geçecek önlemler alınmalıydı. Dışarda bulunan oyuncakların, yağmurdan, kardan güneşten etkilenmemeleri için basit tedbirler alınabilirdi. Ankapark'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız.

Ankapark'ı enkaz haline getirilmesine sebep olan Sayın Mansur Yavaş'tır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir önerge vererek komisyon marifeti ile Ankapark'taki oluşturulan kamu zararının tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması, oluşan kamu zararını ödemesi açısından da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum.