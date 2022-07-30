3,5 yıllık hasret sona eriyor: Ordulular Başkan Erdoğan’ı bekliyor!

20 YILLIK HİZMET DEVAM ETSİN

Ordu Delikkaya köyünden gelen Halit Gürsu (73): "Seçime 10 ay kaldı, bizim adayımız da başkanımız da Erdoğan, başka da bir aday istemiyoruz. Zaten henüz karşımıza çıkaracak bir adayları bile yok. Onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Ben 73 yaşındayım ve 20 yıl öncesi çok önemli bizler neler gördük geçirdik. Ne yolumuz ne de suyumuz vardı, köy yollarımız çamur içindeydi, hepsini Erdoğan yaptı. Bir dönem İstanbul'da yaşadım, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, İstanbul'u İstanbul yapan da Cumhurbaşkanımız. İstanbul nefes aldı. Erdoğan, 20 yıldır bu halka çok güzel hizmetler verdi, biz de bu hizmetlerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu muhalefette tehlike var. Tek yapmak istedikleri Erdoğan'ı ve AK Parti'yi indirmek. Bize verecekleri bir şey yok, bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Beni kandıramazlar.