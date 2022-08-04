Silivrili çiftçiler tohumluk arpa sevinci yaşadı

Kendi arazilerinde yetiştirdiği ürünlerle ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik desteğini sürdüren Silivri Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında yetiştirdiği 500 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı çiftçilere hediye etmeye başladı. Gazitepe Mahallesi, Kavaklı Kapalı Pazar Yeri ve Ortaköy Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen "Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni" ile 250 üreticiye 800 bin TL değerindeki 50 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Ürünleri davul zurna eşliğinde teslim alan çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkürlerini iletti. Silivri Belediyesi'nin ise bu yıl yapacağı tohumluk arpa desteği ile üreticilere doğrudan 8 milyon TL değerinde destek olacağını belirtildi.





'20 BİN AİLEYE 100 BİN LİTRE AYÇİÇEK YAĞI ULAŞTIRILACAK'

Silivri'de gerçekleştirilen tarımsal üretim ve desteklerle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "300 dönümle başladığımız üretim yolculuğunda bugün 3 bin 600 dönümde zirai faaliyet gerçekleştiriyoruz. bin 500 dönüm arazide ektiğimiz yerli, milli, sertifikalı tohumlardan elde ettiğimiz 500 ton tohumluk arpayı Silivri'de yaşayan çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu desteğimizin ekonomik değeri 8 milyon TL. Üstelik sistiva ile ilaçladığımız bu tohumların ekiminden sonra kök boğaz gübresi atmayacaksınız ve sizi çok ciddi bir maliyetten kurtarmış olacağız. Bu yıl 100 bin balya saman dağıttık. Bunun 20 bini yem bezelyesi, 80 bini de buğday ve arpa ekiminden elde ettiğimiz saman. Geçtiğimiz yıl 50 bin litre ayçiçek yağını 5'er kiloluk dilimlerle 10 bin ailemize ulaştırdık. Bu yılki hedefimiz ise 20 bin ailenin mutfağına 100 bin litre ayçiçek yağı ulaştırmak. Bu yıl 50 ton buğdayı 5'er kiloluk dilimlerle 10 bin ailemize ulaştıracağız. Bin 200 dönüm arazimizde Ar-Ge çalışmasını kendimiz yaptığımız yerli ve milli ayçiçek tohumları ektik. İnşallah buradan elde ettiğimiz ciddi miktarda ayçiçek tohumunu çiftçilerimizle paylaşacağız. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol sayesinde Silivri'de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin hayvanlarının tüm aşılarını ve aşı maliyetlerini 1 yıl boyunca biz karşılayacağız. Belediyemizin bünyesine katı gübre serpme makinesi kazandırdık. Bu makine ile çiftçilerimizin ahırına kadar gidiyoruz. Kepçe ve kamyon da yine Silivri Belediyesi'nden. Hayvanlarınızın gübresini bertaraf etmek istiyorsanız biz ediyoruz. Tarlalarınıza serpmek istiyorsanız da gübreyi mercimek tanesi kadar küçük parçalayan makinemiz sayesinde taban gübresi olarak tarlalarınıza bir kuruş almadan serpiyoruz. Selimpaşa'da 500 dönüm arazimizi 5'er dönümlük dilimlerle kadın çiftçilerimize tahsis ettik. Danamandıra'da tükenmiş, unutulmuş barbunya üretiminin tekrar canlanması için kadın çiftçilerimize alt gübre ve üst gübre desteği veriyor, alım garantisi ile barbunya üretmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

'İBB BAŞKANI MİKROFONA KONUŞUYOR İŞ YAPMIYOR'



Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın bulunduğu alana bir mezbaha yapılmasının şart olduğunu dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "İstanbul'da ilk ve tek olan Canlı Hayvan Pazarımızın açılışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. 15 Ağustos itibarıyla pazar günleri hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız hayvanlarını bu pazara getirecek. Silivri Belediyesi'nin ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün veteriner hekimlerinin kontrolü ile burada üretici ile tüketici aynı anda buluşacak. Aracı aradan çıkarılmış olacak ve hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz bu durumdan kazançlı çıkacak. Ancak şöyle bir durum var; canlı hayvan pazarından ürünü alan kasap veya et tüketecek kişi hayvanı kesmek için Esenyurt'a gitmek durumunda. Vatandaşlarımızdan şöyle talepler geliyor, 'Başkanım hayvan pazarını yaptın, mezbahayı da yap.' Bu mezbahayı benim yapma şansım yok. Çünkü mezbaha yapma görev, yetki ve sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB). Biz nasıl ki İBB'nin sorumluluğunda olduğu için Silivri Belediyesi olarak itfaiye birimi kuramıyorsak, mezbaha da aynı şekilde. Ben İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en az 5 defa bu konuyu ilettim. Bu işin siyasi partisi olmaz gelin burada size Silivri Belediyesi olarak bir arsa tahsis edelim, bu bölgeye bir mezbaha yapalım dedim. Ancak bir cevap alamadık. Yapmayacaksanız yetkiyi bir imza ile 'Silivri Belediyesi'ne devredin diyoruz' ama onu da yapmıyorlar. Buradan bir kez daha İBB'nin başkanına ve yetkililerine sesleniyorum: "Gelin bizimle iş birliği yapın. İster siz yapın ister birlikte yapalım isterseniz yetkiyi verin biz yapalım! Her fırsatta hayvancıyı, çiftçiyi düşündüklerini iddia ediyorlar. Bunlar kuru sözlerle olmaz. İcraatla, emekle, alın teriyle, çaba sarf etmekle olur. Mikrofonda konuşmak kolay. Bunu yapacak irade ve kararlılık lazım. Mezbaha konusunun peşini bırakmayacağım. Silivri Belediyesi olarak bu mezbahayı eninde, sonunda bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.