Terör bitti Tatvan’a huzur geldi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilikte örnek gösterdiği Tatvan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti'nin gönül belediyeciliğini adım adım uyguluyor. İlçedeki alt ve üst yapı sorununu 2072'ye kadar çözen Geylani, sosyal belediyeciliği en üst seviyede uygulamaya çalıştıklarını belirtti. "Ben oturmaya değil çalışmaya geldim" diyen Geylani şöyle konuştu: "Yetimlerimiz bize emanet. Tekstilkent projemiz kapsamında temelini attığımız fabrikalar tamamlanmak üzere. Yalnız ve yaşlılarımıza hergün yemek taşıyoruz. Terörün bitmesiyle 11 branştan oluşan Tatvan Spor Kulübü'nü kurduk. Bu yıl ulusal tenis turnuvası burada yapılacak. Gelecek yıl uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yapmak için başvurduk. Bölgedeki tek turizm ilçesiyiz. Sahilde 30 bin metrekare plaj var. Nemrut Kayak tesisimiz var."