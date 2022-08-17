Fuat Oktay, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev’i kabul etti

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması ve Türk-Kırgız Yatırım Fonu kurulması konularında mutabakata varıldı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÇALIŞMALARI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, bu yıl içinde düzenlenmesi planlanan Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde gündeme gelmesi muhtemel konular üzerinde istişarelerde bulunuldu.