TMMOB’den Kanal İstanbul hazımsızlığı! Projeyi çizdi diye meslekten attılar! Mahkeme ’dur’ dedi...

TMMOB ile TMMOB Şehir Plancılar Odası'na kayıtlı şehir plancısı olarak faaliyet gösteren Münir Günay, Kanal İstanbul Projesi'nin 3'üncü etabının yapımını üstlendi. Kanal İstanbul Projesi'nin 1, 2, ve 3'üncü etabına ait olarak hazırlanan planların imar mevzuatı, şehircilik ve planlama ilkeleri, kamu yararı açısından aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle Münir Günay'a, TMMOB Şehir Plancılar Odası tarafından "6 ay serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma" cezası verildi.