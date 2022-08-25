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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Azerin’le muhteşem gece

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Azerin’le muhteşem gece
BITLİS'İN Ahlat ilçesinde devam eden, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, önceki akşam Ahlatlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Selçuklu Çarşısı'nda düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Azerin, şarkılarını seslendirmeden önce Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaparak, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde Türkiye'nin verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek teşekkür etti. Azerin, Karabağ zaferi sonrasında Türkiye'de ve Azerbaycan'da seslendirdiği 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla yürekleri kabartmıştı.
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Azerin’le muhteşem gece
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