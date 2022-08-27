Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
Giriş Tarihi: 27.8.2022 12:32 Son Güncelleme: 27.8.2022 12:38

SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

SON DAKİKA: Bakan Kurum’dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!

Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!
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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
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