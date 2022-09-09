En “baba” operasyon! Sokak satıcılarına baba darbesi

Zanlıların, 10-12 yaş arasındaki çocukları satışta kullandığı, çikolata paketlerine koydukları uyuşturucu maddeleri çöp gibi atarak alıcılara ulaştırmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan takibin ardından 86 adrese helikopter ve özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapıldı.
Operasyon hakkında bilgi almak için Nevşehir'e gelen Süleyman Soylu, uyuşturucu kullananların yüzde 90'ının aileleriyle yaşadığını, yüzde 50'sinin ise aileleriyle yaşadığı evde uyuşturucu kullandığını söyledi.
Nevşehir'de uyuşturucunun satışını tamamen bitirmek amacıyla sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde tedarikçileri ve sokak satıcılarına yönelik Nevşehir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Kökünü Kurutma Operasyonu" yapıldı. Soruşturma kapsamında 4 aylık takibin ardından 81 şüpheliye yönelik 86 adreste 401 personelin katılımıyla 86 adrese operasyon düzenlendi.
HELİKOPTER VE ÖZEL HAREKET TİMLERİ DE KATILDI
Şafak vakti operasyona çıkacak ekiplerle toplantı yapan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir'de uyuşturucu satışı bitirmeye kararlı olduklarını belirterek operasyonun eksiksiz tamamlanması için talimat verdi. Helikopter destekli operasyona Özel harekat timleri de katılırken, daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Uyuşturucu madde tedarikçileri ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında toplamda 1 kilo 441,73 gram metamfetamin, 1 kilo 458 gram esrar maddesi, 45,29 gram eroin maddesi ele geçirildi.
ÇOCUKLARI KULLANMIŞLAR
Sokak satıcılarının narkotik polislerinin fiziki takiplerine yakalanmamaları için uyuşturucu maddeyi satarken alıcıyla yüz yüze gelmemeye çalıştığı, satıcıların 10-12 yaş arasındaki çocukları kurya olarak kullandığı tespit edildi.
BABASI İHBAR ETTİ
Soruşturma sırasında polis merkezine gelen H.A, Hacı Rüştü Mahallesinde yaşadığını, oğlu A.A.'nın uyuşturucu kullandığını aynı zamanda da uyuşturucu satışı yaptığını ihbar etti. Babanın bilgisine başvuran Narkotik Polisi, A.A'nın hangi yöntemleri kullandığını ve irtibat kurduğu kişileri belirledi. Operasyon kapsamında A.A'nın da gözaltı listesindeki isimlerden olduğu öğrenildi.
ÇİKOLATA PAKETİNDE UYUŞTURUCU
Zanlıların ayrıca satacakları uyuşturucu maddeleri çikolata ambalajı, diş macunu, kola kutusu gibi ambalajlara koyduktan sonra internet tabanlı farklı mesajlaşma uygulamalarından alıcıya paketlerin konumunu ve fotoğraflarını göndererek bu şekilde de fiziki takibe girmemeye çalıştıkları tespit edildi. Ancak polisin dikkati sayesinde sokak satıcılarının aldığı bu tedbirin de boşa çıktığı, bu şekilde uyuşturucu alan 55 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU NEVŞEHİR'E GELDİ
Nevşehir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve yetkililerden operasyon hakkında bilgi aldı.
Bakan Soylu, "Operasyon çerçevesinde toplam 153 şüpheli bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümünün dosya içeriğinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alındığı, bugün toplam 87 şüpheli yani bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri bunların 87 tanesi şuana kadar 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı bir şekilde Mersin'de de aynı ölçekte yaklaşık 111 şüphelinin yine uzun zamandır devam eden bir dosyada şuana kadar 60 gözaltı da Mersin'de gerçekleştirilmektedir" dedi.
DOĞUDAN GİRDİĞİ AN YAKALANMAKTADIR
Uyuşturucu ile mücadele konusunda yeni eğitim - öğretim dönemi açılmadan önce tüm illerde yoğun bir baskılama çalışmasının sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Soylu, "Bu gerek sınırlarımızda olsun gerek sınırlarımızın içerisinde olsun tüm güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ile mücadeleyi dünyanın da takdir ettiği bir şekilde yerine getirmektedir. Geçmiş yıllarda Türkiye'deki yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i batı illerinde yakalanırdı. Son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i Ağrı, Van ve Hakkari illerinde yakalanmaktadır. Yani Türkiye'ye doğudan girdiği andan itibaren uyuşturucu yakalanmaktadır. Bu baskılama uyuşturucu rotasının özellikle afyon ve eroinde Balkan rotasından Akdeniz rotasına kaymasına sebep oldu ve bu baskılamayı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
MÜCADELEMİZ ARZLA MÜCADELEDİR
Nevşehir ve Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonlarının en önemli ayaklarından bir tanesinin metanfetamin olduğunu kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu da Türkiye'nin doğusundan girmektedir. Özellikle İran sınırından girmektedir. Orada da ciddi bir tedbir alınmıştır. Geçen yıl yaklaşık 2.5 ton civarında metanfetamin yakalanmıştı, bu yıl ise bunun yaklaşık 3 katından fazlası yakalanmış durumdadır. Saha baskılamamız, aynı zamanda farkındalık üretmemiz ve topyekûn mücadele yürütmemiz, metanfetamin konusunda da sürmektedir. Bizim mücadelemiz arzla mücadeledir. Bu konuda tarihi ve büyük başarılara imza atan emniyet ve jandarma teşkilatımızı tebrik ediyorum."
BU SAYIYI SIFIRA İNDİRECEĞİZ
Türkiye'de 2016 yılında uyuşturucudan dolayı cezaevinde yatanların sayısının 35 bin olduğunu bugün bu sayının 113 bini bulduğunu belirten Bakan Soylu, "Türkiye ve dünyada sentetik uyuşturucular sebebiyle 2010 yılından itibaren ölümler artmıştı. 2016 yılında ülkemizde uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 941 idi ve bu mücadeleyle 2021 yılında bu sayıyı 270'e düşürebildik. Türkiye, dünyadaki diğer ülkelerden çok daha mücadelesini iyi bir noktaya taşıdı ve doğrudan uyuşturucudan ölüm rakamlarında onlarla kıyaslanamayacak derecede ciddi bir şekilde azaltmış oldu. Bu mücadeleyi hep beraber sürdürebilme konusundaki gayretimizi devam ettireceğiz ve bu sayısı sıfıra indirene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.
YÜZDE 90'I AİLESİYLE YAŞIYOR
Uyuşturucu kullananların yüzde 90'ının ailesi ile birlikte yaşadığını söyleyen Soylu, "Bunun yüzde 50'sinin uyuşturucuyu evde kullanıyor. Burada birçok projeyle birlikte hem arzı engellemeyi hem de uyuşturucu kullananlar ile alakalı onu en başta tespit edebilecek kişinin ailesi olduğu bilinci ve ailesine yardım etme bilinciyle birçok projemiz bugün sahada uygulanmaktadır. Aileler benim çocuğum yapmaz demesinler" diyerek ailelere uyarıda bulundu.