En “baba” operasyon! Sokak satıcılarına baba darbesi

Bakan Soylu, "Operasyon çerçevesinde toplam 153 şüpheli bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümünün dosya içeriğinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alındığı, bugün toplam 87 şüpheli yani bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri bunların 87 tanesi şuana kadar 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı bir şekilde Mersin'de de aynı ölçekte yaklaşık 111 şüphelinin yine uzun zamandır devam eden bir dosyada şuana kadar 60 gözaltı da Mersin'de gerçekleştirilmektedir" dedi.

DOĞUDAN GİRDİĞİ AN YAKALANMAKTADIR

Uyuşturucu ile mücadele konusunda yeni eğitim - öğretim dönemi açılmadan önce tüm illerde yoğun bir baskılama çalışmasının sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Soylu, "Bu gerek sınırlarımızda olsun gerek sınırlarımızın içerisinde olsun tüm güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ile mücadeleyi dünyanın da takdir ettiği bir şekilde yerine getirmektedir. Geçmiş yıllarda Türkiye'deki yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i batı illerinde yakalanırdı. Son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i Ağrı, Van ve Hakkari illerinde yakalanmaktadır. Yani Türkiye'ye doğudan girdiği andan itibaren uyuşturucu yakalanmaktadır. Bu baskılama uyuşturucu rotasının özellikle afyon ve eroinde Balkan rotasından Akdeniz rotasına kaymasına sebep oldu ve bu baskılamayı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZ ARZLA MÜCADELEDİR

Nevşehir ve Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonlarının en önemli ayaklarından bir tanesinin metanfetamin olduğunu kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu da Türkiye'nin doğusundan girmektedir. Özellikle İran sınırından girmektedir. Orada da ciddi bir tedbir alınmıştır. Geçen yıl yaklaşık 2.5 ton civarında metanfetamin yakalanmıştı, bu yıl ise bunun yaklaşık 3 katından fazlası yakalanmış durumdadır. Saha baskılamamız, aynı zamanda farkındalık üretmemiz ve topyekûn mücadele yürütmemiz, metanfetamin konusunda da sürmektedir. Bizim mücadelemiz arzla mücadeledir. Bu konuda tarihi ve büyük başarılara imza atan emniyet ve jandarma teşkilatımızı tebrik ediyorum."

BU SAYIYI SIFIRA İNDİRECEĞİZ

Türkiye'de 2016 yılında uyuşturucudan dolayı cezaevinde yatanların sayısının 35 bin olduğunu bugün bu sayının 113 bini bulduğunu belirten Bakan Soylu, "Türkiye ve dünyada sentetik uyuşturucular sebebiyle 2010 yılından itibaren ölümler artmıştı. 2016 yılında ülkemizde uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 941 idi ve bu mücadeleyle 2021 yılında bu sayıyı 270'e düşürebildik. Türkiye, dünyadaki diğer ülkelerden çok daha mücadelesini iyi bir noktaya taşıdı ve doğrudan uyuşturucudan ölüm rakamlarında onlarla kıyaslanamayacak derecede ciddi bir şekilde azaltmış oldu. Bu mücadeleyi hep beraber sürdürebilme konusundaki gayretimizi devam ettireceğiz ve bu sayısı sıfıra indirene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

YÜZDE 90'I AİLESİYLE YAŞIYOR

Uyuşturucu kullananların yüzde 90'ının ailesi ile birlikte yaşadığını söyleyen Soylu, "Bunun yüzde 50'sinin uyuşturucuyu evde kullanıyor. Burada birçok projeyle birlikte hem arzı engellemeyi hem de uyuşturucu kullananlar ile alakalı onu en başta tespit edebilecek kişinin ailesi olduğu bilinci ve ailesine yardım etme bilinciyle birçok projemiz bugün sahada uygulanmaktadır. Aileler benim çocuğum yapmaz demesinler" diyerek ailelere uyarıda bulundu.