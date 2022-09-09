Silivri tarihinin en büyük projesi başlıyor

Silivri Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının 2'nci oturumu tamamlandı. Meclis oturumunun sonunda konuşma yapan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cezaevinin isminin Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesinin tamamlandığını ifade etti.
Başkan Yılmaz, yürütülen yoğun istişareler sonucunda Silivri'nin sahillerinin artık Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından korunacağını da açıkladı. İlçenin kronik sorunlarından bir tanesinin daha Silivri Viyadükle Geçiş ve Otogar Kavşak Projesi ile tarihe karışacağını söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, projenin bugüne kadar Silivri'de yapılmış en büyük yatırım olduğunun altını çizdi.
'SİLİVRİ CEZAEVİNİN İSMİ MARMARA CEZAEVİ OLARAK DEĞİŞTİ'
Silivri Cezaevinin isminin Marmara Cezaevi olarak değiştiğini açıklayan Başkan Yılmaz, "Bildiğiniz gibi hem İstanbul'un hem de Avrupa'nın en büyük cezaevi Silivri'ye inşa edildi. Ergenekon, Balyoz, Casusluk ve 15 Temmuz FETÖ davalarına gibi pek çok dava Silivri Cezaevinde görüldü. Maalesef bu durum Silivri'nin tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle güzide bir kasaba olma hüviyetinden uzaklaşmasına sebep olan negatif bir katkı yaptı. Bu da doğal olarak Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızda büyük bir rahatsızlık uyandırdı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Silivri ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'da bu konuyu gündeme getirmişti. Biz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bu konuda birçok kez görüştük. Son olarak Silivri'de yaptığımız bir istişarenin ardından Adalet Bakanlığına yazılı bir dilekçe ile Silivri Cezaevinin neden değişmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlattık. Çok hızlı bir cevap geldi ve bunun sonucunda Silivri Cezaevinin ismi Marmara Cezaevi oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Silivri'de yaşayan bütün vatandaşlarımız adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
'SİLİVRİ'NİN SAHİLLERİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İLE KORUNACAK'
Silivri'nin sahillerinin daha güvenli hale getirilmesi için verdikleri çabanın sonuç verdiğini açıklayan Başkan Yılmaz, "Dün itibarıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanımız Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Kaymakamımız Tolga Toğan ile birlikte bizleri ziyaret ettiler. İçişleri Bakanlığımızdan bir talebimiz olmuştu. 44 Kilometre sahili olan bir ilçede yaşıyoruz lakin sahillerin güvenliği açısından bir hizmet alamıyorduk. Bakanımız Süleyman Soylu da bizleri kırmadı. Silivri'de balıkçı barınağının olduğu bölgede bulunan 500 metrekare alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına tahsis edildi. Buraya 150 metrekare bir hizmet binası yapılacak ve bölgeye bir sahil güvenlik botu konuşlanacak. Ocak ayı itibarıyla binanın bitirileceğini düşünüyoruz. Burada 20'ye yakın personel 7 gün 24 saat görev yapacak. Yaklaşık 20 subay ve astsubay burada istihdam edilecek. Bu hizmet hem Marmara hem de Ege için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.
'KENTİMİZİN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELİYOR'
Konuşmasının sonunda Silivri'nin iki yakasını bir araya getirecek olan Silivri Viyadükle Geçiş ve Otogar Kavşak Projesi ile ilgili hazırlanan videoyu meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Yılmaz, "Silivri'de bir kronik problemi daha mega bir proje ile tarihin sayfalarına yollayacağız. Şehrin iki yakasını ayıran E-5 Karayolu artık bu hüviyetinden uzaklaşacak. Kentimizin iki yakası bir araya geliyor. Silivri Belediyesi olarak Karayolları Bölge Müdürlüğünden proje yapma yetkisi aldık. En sonunda Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na 32 Gözlü Tarihi Köprü'nün açılışı sonrasında konuyla ilgili bir sunum yapmıştık. Kendisi de projemizi 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Projesine aldırdı. Proje sayesinde hem Silivri'nin iki yakası birleşecek hem de Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü'nden başlayıp Silivri Kınalı'ya kadar bütün E-5 Karayolu ve yan yollar asfaltlanacak. Ayrıca Silivri Otogar Kavşağının olduğu bölgeye yapılacak bir döner kavşak ile Silivri'ye giriş çıkış işkencesi de rafa kalkacak. Bu çalışma bugüne kadar Silivri'ye yapılmış en büyük yatırım olacak. Ben 2022 yatırım programında olmamasına rağmen bu projeyi programa dahil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e, Silivri'de yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.