Silivri tarihinin en büyük projesi başlıyor

'KENTİMİZİN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELİYOR'

Konuşmasının sonunda Silivri'nin iki yakasını bir araya getirecek olan Silivri Viyadükle Geçiş ve Otogar Kavşak Projesi ile ilgili hazırlanan videoyu meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Yılmaz, "Silivri'de bir kronik problemi daha mega bir proje ile tarihin sayfalarına yollayacağız. Şehrin iki yakasını ayıran E-5 Karayolu artık bu hüviyetinden uzaklaşacak. Kentimizin iki yakası bir araya geliyor. Silivri Belediyesi olarak Karayolları Bölge Müdürlüğünden proje yapma yetkisi aldık. En sonunda Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na 32 Gözlü Tarihi Köprü'nün açılışı sonrasında konuyla ilgili bir sunum yapmıştık. Kendisi de projemizi 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Projesine aldırdı. Proje sayesinde hem Silivri'nin iki yakası birleşecek hem de Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü'nden başlayıp Silivri Kınalı'ya kadar bütün E-5 Karayolu ve yan yollar asfaltlanacak. Ayrıca Silivri Otogar Kavşağının olduğu bölgeye yapılacak bir döner kavşak ile Silivri'ye giriş çıkış işkencesi de rafa kalkacak. Bu çalışma bugüne kadar Silivri'ye yapılmış en büyük yatırım olacak. Ben 2022 yatırım programında olmamasına rağmen bu projeyi programa dahil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e, Silivri'de yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.