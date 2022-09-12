CHP’li Başkan’dan aile şirketine kıyak! Bir rant skandalı daha ortaya çıktı





5 BİN KİŞİLİK YAPTIRILDI BİN KİŞİ KATILDI

Diğer yandan yapılan kurtuluş günü organizasyonunda vatandaşlara ikram edilmek üzere toplamda 5 Bin kişilik pilav yaptırıldı ancak etkinliklere katılan vatandaş sayısı Bini geçmedi.