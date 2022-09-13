Eski Büyükelçi FETÖ’nün Çatı dosyasından çıktı

Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanığın yakalandığı adreste yapılan aramada, bilgisayarda yazılan arama esnasında yapılabilecekler başlıklı arkalı önlü talimatların yer aldığı bir kağıt ile Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben aramaya katılan kolluk görevlilerinin şikayet edilerek "görevi kötüye kullanmak, tehdit ve hakaret" suçunu işlediklerine dair 3 sayfalık bilgisayar çıktısı ele geçirildiği belirtildi.

BYLOCK KULLANIYORDU

İddianamede, sanığın cep telefonunda 9 Kasım 2014'ten itibaren örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Ankara Başsavcılığının FETÖ ana çatı soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yetkililerinden Osman Karakuş, Sait Aksoy, Mustafa Muhammed Güner, Ahmet Can ve Abdullatif Kaplan ile irtibatlı olduğu belirtildi.

6 YIL 10 AY HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama kapsamında duruşma savcısı sanık Şentürk Uzun'un esas hakkında mütaalasını verdi. Cumhuriyet savcısı eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün mahkumiyete dair hüküm kurdu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.