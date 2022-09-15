Senin yüreğin o tabuta sığmaz

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit düşen kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'da yaşayan 80 yaşındaki babası Asım Safitürk, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Şehit babası Asım Safitürk için dün cenaze töreni düzenlendi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Safitürk'ün cenazesi Arifiye Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Camisi'ne taşındı. Safitürk ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Oğlu Ali Haydar Safitürk tarafından öğlen namazına müteakiben kıldırılan cenaze namazı sonrasında baba Asım Safitürk'ün cenazesi tekbir ve dualarla Kalaycı Aile Mezarlığı'nda defnedildi.Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, askeri erkân, iş, siyaset, spor, bürokrasi, daire müdürleri ile kalabalık cemaat katıldı. Asım Safitürk'ün cenazesi, Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta şehit oğlunun mezarının yanında toprağa verildi. Asım amca, PKK'nın katlettiği oğlu Fatih'in cenaze namazını kıldırmıştı. Asım amcanın cenaze namazını ise diğer oğlu Ali Haydar Safitürk kıldırdı. Başkan Erdoğan, kaymakam Safitürk'ün cenaze namazında gözyaşlarına hâkim olamamıştı.