Şehitlerin adı Afrika’da yaşatılacak

Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, hayırseverlerin yardımıyla Afrika da su ve içecek bulmakta zorluk çeken ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. Bölgede bugüne kadar 12 şehidimizin adının verildiği 12 su kuyusu açılarak binlerce kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı. Bunun yanı sıra 9 bin 650 kişiye şehitler adına Kuran-ı Kerim dağıtılıp, 11 bin 700 kişiye yemek ikram edildi. Yemek ikramlarının ise her gün devam ettiği belirtildi.





'REİSE SÖZ VERDİK, YIL SONUNA KADAR 50 SU KUYUSU AÇACAĞIZ'

Yapılan faaliyetlerle ilgili SABAH'a konuşan Abdullah Dölek şunları söyledi: "Şehitler bizim her şeyimiz. Geride kalan aileleri de bizlere emanet. İstedik ki onların isimleri Afrika'lar da, dünyanın birçok noktasında yaşatılsın. Hayırseverlerin de yardımıyla bugüne kadar 12 şehidimiz adına 12 su kuyusu açtırdık.





Cumhurbaşkanımızın da bilgisi dahilinde söz verdiğimiz gibi inşallah yıl sonuna kadar bu sayıyı 50'ye çıkarmak istiyoruz. 50 şehidimizin adını Afrika'da yaşatacağız. Su kuyuları açıldıkça şehit ailelerimiz de çok mutlu oluyor. Bizleri ziyarete gelip gözyaşlarını tutamayan ailelerimiz var. Biz insanlık görevimizi yerine getiriyoruz.





Kuran-ı kerimler dağıtıp, yemekler veriyoruz. Oradaki bir garibanın yüzü gülse kilometre uzaklıktaki bizlerin de burada yüzü gülüyor. İnşallah bu yardımlarımız durmadan devam edecek. Bizler buralara geldikçe gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında inanılmaz bir gönül bağı kuruluyor" dedi.





Abdullah Dölek, daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile ve rahmet babası Ahmet Erdoğan adına da Afrika'da su kuyusu açtırdıklarını ifade etti.