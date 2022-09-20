SON DAKİKA | Ankara’da iki ayrı FETÖ operasyonu! 36 kişi hakkında flaş karar

Ankara'da kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takibe alınarak okul dönemi ve sonrasında örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre kodlama yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan soruşturmanın ardından Ankara merkezli 8 ilde 7'si avukat 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2013 KPSS sınav sorularını örgütün çalışma evlerine taşıyan 6'sı aktif kamu çalışan 21 şüphelinin yakalanması için de 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takibe alınıp, okul dönemleri ve sonrasında örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre kodlandığı ortaya çıktı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışmada, haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, ifade ve teşhisler bulunan 7'si avukat 15 şüpheli belirlendi. İsimleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

2013 KPSS SORULARINA SIZDIRAN FETÖ ÜYELERİNE OPERASYON

FETÖ'nün sınav sorularını çalmasına ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2013 KPSS sınavın sorularında da usulsüzlükler tespit edildi. Örgüt tarafından organize edilen KPSS çalışma evlerinde kalan, 2013 KPSS sınav sorularını temin ettikleri yönünde itirafçı ifadeleri olan ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 6'sı aktif kamu çalışanı 21 isim deşifre oldu.

BYLOCK VE ARDIŞIK ARAMA KULLANMIŞLAR

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullandığı belirlenen 21 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Polis, Ankara merkezli 10 ilde zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.