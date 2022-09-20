Vali Yerlikaya ’Geleceğin Araçlarının Bakım Simülatörü’nü test etti

Bu kapsamda elektrikli araçların bakım ve onarımı için İstanbul Kalkınma Ajansı ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte anlamlı bir projeye imza attı. İki kurum 'Elektrikli Araç Bakım Simülatörü'nü geliştirildi.

Teorik eğitim alan ustalar; simülatör ile birlikte elektrikli araç, batarya ve motor gibi birçok konuda pratik yapma imkanı bulabilecekler. Ayrıca mesleklerini farklı bir yetkinlik ile sürdürebilecekler. Aynı zamanda simülasyonla gerçekleştirilen eğitim; maliyetlerin düşmesini sağlarken işin tehlikesiz bir biçimde yapılmasına da imkan tanıyacak.