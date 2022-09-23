Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan adaylığını kabul etmeyenlere sitem gibi sözler: Benimle misiniz?
Giriş Tarihi: 23.9.2022 12:54 Son Güncelleme: 23.9.2022 12:58

Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan adaylığını kabul etmeyenlere sitem gibi sözler: Benimle misiniz?

Son dakika | Kılıçdaroğlu’ndan adaylığını kabul etmeyenlere sitem gibi sözler: Benimle misiniz?

Son dakika... Meral Akşener'in "Kazanacak bir adayla girmeliyiz" diyerek veto ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak kendini kabul ettiremediğini ancak aday olmak istediğini ima eden sözler sarfetti. Kılıçdaroğlu'nun partililerden "Bazılarınızın sesi çıkmıyor, benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Benimle misiniz?" sözleriyle destek istemesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katıldı.

SİTEM EDİP 'BENİMLE MİSİNİZ?'' DİYE SORDU

Burada yaptığı konuşmada ''Benimle misiniz?'' diye soran Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum artık karar verelim. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?"

KILIÇDAROĞLU'NUN "BENİMLE MİSİNİZ?" SORUSUNA YANITLAR GELDİ

CHP liderinin konuşması sırasında sorduğu "Benimle birlikte misiniz?" şeklindeki soruya CHP'li isimlerden yanıtlar gelmeye başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın" dedi.

ABB Başkanı Yavaş da bir paylaşım yaparak, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajını verdi

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Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan adaylığını kabul etmeyenlere sitem gibi sözler: Benimle misiniz?
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