Son dakika | Kılıçdaroğlu’ndan adaylığını kabul etmeyenlere sitem gibi sözler: Benimle misiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katıldı.

SİTEM EDİP 'BENİMLE MİSİNİZ?'' DİYE SORDU

Burada yaptığı konuşmada ''Benimle misiniz?'' diye soran Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum artık karar verelim. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?"

KILIÇDAROĞLU'NUN "BENİMLE MİSİNİZ?" SORUSUNA YANITLAR GELDİ



CHP liderinin konuşması sırasında sorduğu "Benimle birlikte misiniz?" şeklindeki soruya CHP'li isimlerden yanıtlar gelmeye başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın" dedi.

ABB Başkanı Yavaş da bir paylaşım yaparak, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajını verdi