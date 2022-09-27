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Giriş Tarihi: 27.9.2022 15:38 Son Güncelleme: 27.9.2022 15:46

Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi

Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi’ne kına gönderdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen 1 yıl geçici çıkarma cezasının ardından, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi. Uzun bir süredir HDP'nin hedefinde olduğunu ve CHP'den ihraç edilmesinin istendiğini söyleyen Özcan, "Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum. Yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık” dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, belediye meclisi toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Kararın ardından Başkan Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi.

Başkan Özcan, kargo şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren Türkiye'de bu bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve bölücü terör örgütü üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Neden bayram ediyor? Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantısını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim.

HDP'li yetkililer açık bir şekilde çıkıp benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de onları ziyadesiyle mutlu eden bir karar çıktı parti Yükseki Divan Kurulumuzdan, bir yıl süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Yani geçici olarak ihraç edildim" dedi.

'BENİM ONLARLA İLGİLİ HESABIM BİTMEYECEK'

HDP'nin Kürt vatandaşlarının temsilcisi olmadığını söyleyen Özcan, "Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin kati bir suretle kesmediği sürece onlarla ilgili hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek. Ama bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP'yle siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye'de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşulacak herhangi bir mevzumuz söz konusu dahi olamaz" dedi.

SON DAKİKA | CHP'den Tanju Özcan kararı: 1 yıl geçici çıkarma cezası

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Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
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