Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi’ne kına gönderdi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, belediye meclisi toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Kararın ardından Başkan Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi.
Başkan Özcan, kargo şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren Türkiye'de bu bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve bölücü terör örgütü üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Neden bayram ediyor? Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantısını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim.
HDP'li yetkililer açık bir şekilde çıkıp benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de onları ziyadesiyle mutlu eden bir karar çıktı parti Yükseki Divan Kurulumuzdan, bir yıl süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Yani geçici olarak ihraç edildim" dedi.
'BENİM ONLARLA İLGİLİ HESABIM BİTMEYECEK'
HDP'nin Kürt vatandaşlarının temsilcisi olmadığını söyleyen Özcan, "Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin kati bir suretle kesmediği sürece onlarla ilgili hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek. Ama bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP'yle siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye'de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşulacak herhangi bir mevzumuz söz konusu dahi olamaz" dedi.