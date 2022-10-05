YÖK ve Dijital Dönüşüm Ofisi arasında ’siber güvenlik’ protokolü

Yükseköğretim Kurulu Merkez binasında gerçekleştirilen imza töreninde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesine yönelik; siber güvenlik meslek yüksekokullarının açılması, söz konusu okullar için siber güvenlik öğrenim programlarının geliştirilmesine yönelik protokolü imzaladı.



"SİBER GÜVENLİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ"



YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, belli alanda ihtisaslaşmış meslek yüksekokulları açıp sektörün talep ettiği niteliklere sahip iş gücünü yetiştirmeye önem verdiklerini belirterek, "Bu çalışmanın önemli bir parçası olarak bugün Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile siber güvenlik meslek yüksekokullarının ve programlarının açılmasına ilişkin protokolü imzalıyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokolle siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının geliştirilmesini, alandaki eğiticilerin beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını, yükseköğretimde mevcut siber güvenlik eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının yaygınlaştırılmasını ve siber güvenlik alanındaki istihdamın artırılmasını amaçlıyoruz. Bu protokol kapsamında, müteakip zamanda siber güvenlik ihtisas meslek yüksekokullarının açılacağı pilot üniversiteleri belirleyeceğiz" dedi.