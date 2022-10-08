Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde derin çatlak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD programından haberi olmayan ve sonradan bilgisi olan ABD'de CHP'nin aylık 18 bin dolar maaşla Temsilciliğini yapan Yurter Özcan'ın sinirlenerek CHP liderine "ziyaretleriniz esnasında ben ABD'de olmayacağım Almanya'ya gidiyorum" diye tavır koyduğu belirtildi. Temsilci Yurter Özcan'ın CHP Liderinin Amerika ikamet eden Başdanışmanı olan, ve FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşen Rasim Bölücek'e yakınlığıyla biliniyor. New York ikametli Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Rasim Bölücek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından da Metropol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine maaş alsın diye getirilmişti.

İŞTE ABD PROGRAMINDA OLACAK BAZI İSİMLER!

CHP Liderinin programında sızan isimler arasından CHP MYK'sından Faik Öztrak, Selin Sayek Böke ve Yunus Emre, Gazetecilerden İsmail Saymaz ve Orhan Bursalı yer alıyor. Yarın İstanbuldan ABD'ye 15:05 uçağı ile hareket edecek ekip bir taraftan da Ermeni lobisi ile de randevu hazırlıklarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı bazı ziyaretleri planlayan kişinin İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar olduğu ortaya çıktı. Sarıyar'ın ABD'li Senatör Bernie Sanders ile ilişkisi dikkat çekerken bir dönem seçim kampanyasında ise yer aldığı ortaya çıktı. Sarıyar'ın 2019 yılından Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçildiği ama Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile bir otel ruhsatı yüzünden tartıştıkları ve aralarının açıldığı belirtildi.