Torba yasa teklifinde ’çekidüzen’ düzenlemeler! Sanal şans oyunlarına büyük ceza geliyor

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı için adeta her ev bir santrale dönüştürülebilecek.
Binaların gereksinimi karşılamak için çatı ya da dış duvarlarına kurulan, kurulu azami gücü 50 kilovata kadar olan sistemlerden elde edilen elektrik (ihtiyaç fazlası) tedarik şirketlerine satılabilecek ve bunlar gelir vergisinden muaf olacak. Daha önce 25 kilovata kadar olan sistemlere muafiyet tanınıyordu.
TURİZM DÜZENLEMESİ
Rekordan rekora koşan turizm sektörüne bir destek daha geldi. Turizm işletmelerinden alınan turizm payı oranları azaltılacak, deniz turizmi araçlarından pay alınması uygulamasına ise son verilecek.
BANKALARDA VERİ GÜVENLİĞİ
Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinde önemli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken usul ve esasları belirleme yetkisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna veriliyor.
KAÇAK AKARYAKIT
Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yerine getirilecek.