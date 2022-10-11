ABD diplomasisinden F-16 sonucu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın ABD temaslarında mesajını verdiği olumlu sonuçlar somut olarak gerçekleşti.

Efkan Ala'nın başkanlığında ABD'de sürdürülen diplomasi çalışmalarının ardından Ala, bir açıklama yaparak parlamenter diplomasinin tamamlayıcı ve zenginleştirici bir yönünün olduğunu belirtmiş ve gerçekleşen diplomasinin olumlu sonuçlarının olmaya başladığını söylemişti.

Temasların ardından ABD'den yeni haber geldi. ABD'den Türkiye'ye F-16 satış şartında geri adım atıldı. 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.