Hülya’nın ölümünden 21 gün sonra tuvaletler devreye girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Konak Tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın 20 Eylül'de tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta içlerinde Onaylı'nın görev yaptığı Köprü Durağının da bulunduğu 10 istasyona seyyar tuvalet yerleştirse de tuvaletleri faaliyete geçirmedi. Durum böyle olunca güvenlik görevlileri kapısı kilitli olan tuvaletleri kullanamadı. SABAH yaşananları "Pes dedirten beceriksizlik" başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, nihayet tuvaletleri devreye sokabildi. İstasyonlarda görev yapan güvenlik görevlileri etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki günlerde 17 tuvalet daha yerleştireceği öğrenildi.
TUVALETİ UNUTTULAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 450 milyon liralık yatırımla 2017'de Karşıyaka ve Konak Tramvaylarını devreye soktu. İstasyonlarda tuvalet olmaması büyük sıkıntıya neden oldu. Bazı kadın güvenlik görevlileri gidecek tuvalet bulamadıkları için ped bağlamak zorunda kaldı. SABAH, istasyonlarda yaşanan rezaleti 2 yıl önce ülke gündemine taşısa da değişen bir şey olmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vurdumduymazlığı bir cana mal oldu.
TUVALET İHTİYACINI GİDERMEK İSTERKEN ÖLDÜ
20 Eylül akşamı evli 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Konak Tramvayı Köprü Durağında tuvalet ihtiyacını gidermek için karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Onaylı, gözyaşları arasında toprağa verilirken ailesi ve üyesi olduğu sendika yaşananlardan büyükşehir belediyesini sorumlu tuttu.
TUVALETLER GELDİ AMA…
Türkiye, İzmir'de yaşanan tuvalet rezaletini SABAH'tan öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ilk etapta 10 istasyona seyyar tuvalet yerleştirdi. Yerleştirdi yerleştirmesine ama tuvaletleri kullanıma açmadı. Tuvaletlerin kapılarına kullanım dışı olduğuna dair yazı asıldı. Kapıları kilitli olduğu için güvenlik görevlileri tuvaletleri bir türlü kullanamadı. SABAH yaşanan trajikomik olayı 'Pes dedirten beceriksizlik' başlığı ile manşetine taşıdı.
SABAH'A TEŞEKKÜR
Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi nihayet tuvaletleri çalışır duruma getirdi. Seyyar tuvaletlerin anahtarları istasyon görevlilerine teslim edildi. Hülya Onaylı'nın güvenlik görevlisi arkadaşları SABAH'a etkili yayınlarından ötürü teşekkür etti. Tuvaletlerin nihayet devreye alındığını belirten çalışanlar; "Artık hiçbir şey Hülya arkadaşımızı geri getirmeyecek ama hiç olmazsa bundan sonra başka Hülyalar ölmeyecek. SABAH Gazetesi olarak ilk günden itibaren yanımızda durup sorunun çözülmesinde önemli rol oynadınız. Katkılarınızda ötürü teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki günlerde 10 tuvalete ilave olarak 17 tane daha seyyar tuvaleti tramvay istasyonlarına yerleştireceği öğrenildi.