Hülya’nın ölümünden 21 gün sonra tuvaletler devreye girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Konak Tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın 20 Eylül'de tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta içlerinde Onaylı'nın görev yaptığı Köprü Durağının da bulunduğu 10 istasyona seyyar tuvalet yerleştirse de tuvaletleri faaliyete geçirmedi. Durum böyle olunca güvenlik görevlileri kapısı kilitli olan tuvaletleri kullanamadı. SABAH yaşananları "Pes dedirten beceriksizlik" başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, nihayet tuvaletleri devreye sokabildi. İstasyonlarda görev yapan güvenlik görevlileri etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki günlerde 17 tuvalet daha yerleştireceği öğrenildi.