İzmir Belediyesi’nin ihmali Hülya Onaylı’nın hayatına mal olmuştu! Tuvaletler 21 gün sonra devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Konak Tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın 20 Eylül'de tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.