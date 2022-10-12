Haberler Gündem Haberleri İzmir Belediyesi'nin ihmali Hülya Onaylı'nın hayatına mal olmuştu! Tuvaletler 21 gün sonra devrede
Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:01 Son Güncelleme: 12.10.2022 07:03

İzmir Belediyesi'nin ihmali Hülya Onaylı'nın hayatına mal olmuştu! Tuvaletler 21 gün sonra devrede

ERTAN GÜRCANER
İzmir Belediyesi’nin ihmali Hülya Onaylı’nın hayatına mal olmuştu! Tuvaletler 21 gün sonra devrede

İzmir’de beceriksizliği ile güvenlik görevlisi Hülya’nın ölümüne neden olan CHP’li belediye, 21 gün sonra tuvaletleri devreye sokabildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Konak Tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın 20 Eylül'de tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.



Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta içlerinde Onaylı'nın görev yaptığı Köprü Durağı'nın da bulunduğu 10 istasyona seyyar tuvalet yerleştirse de tuvaletleri faaliyete geçiremedi.



Durum böyle olunca güvenlik görevlileri kapısı kilitli olan tuvaletleri kullanamadı.



SABAH yaşananları "Pes dedirten beceriksizlik" başlığı ile manşetine taşıdı.



Haberimizin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, nihayet tuvaletleri devreye sokabildi.



İstasyonlarda görev yapan güvenlik görevlileri etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti.



Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde 17 tuvalet daha yerleştireceği öğrenildi.

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İzmir Belediyesi'nin ihmali Hülya Onaylı'nın hayatına mal olmuştu! Tuvaletler 21 gün sonra devrede
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