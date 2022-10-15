İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Çok büyük acı ve üzüntü duyuyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Kaymakam Uğur Turan, Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Songül Aydınİffet Polat, Canan Kalsın ile birlikte yaralıları ve yakınlarını ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Maden ocağında çok elim bir patlama yaşanıyor. Çok büyük acı hissediyoruz, büyük üzüntü duyuyoruz. Maalesef 41 maden işçimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Vefat eden, şehit olan maden işçilerimizin başta aileleri, mesai arkadaşları, hemşerileri hepsine baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralarımız var. 11 yaralımız var. Bunlardan 6'sı Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda 2 ambulans uçakla, içinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastane'mize dün akşam saat 02.36 saatlerinde geliyor. O andan bu vakte kadar. Başhekimimiz Nurettin Hoca, onun kıymetli hekim arkadaşları, tüm sağlık çalışanları bu şehrimizin en büyük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Hassasiyetle özenle tedavi sürecini başladı ve devam ediyor. Az önce vekillerimizle beraber, ilçe kaymakamımız, Başakşehir Belediye Başkanımızca buraya gelen, gelebilen yaralı kardeşlerimizin yakınları, akrabaları, köylüleri, hemşerileriyle birlikte geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sabır ve duayla bu içinde bulunduğumuz durumu da aşacağımıza inanıyoruz." dedi.

5 HASTANIN CİĞERLERİNDEKİ TAHRİBATI BELİRLEMEK İÇİN BİR KAÇ GÜNE İHTİYAÇ VAR

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte yaralıların son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yapılan bilgilendirmede Bartın'da maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda tedavileri devam eden Taner Şen, Ayhan Akgün, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş'ın durumlarının ciddiyetini koruduğu tedavinin uzun soluklu bir süreç olacağı aktarıldı.

Yaralıların tedavisi için Belli bir zamana ihtiyacın olduğu Hastalardan 5 tanesinin yanıklarının olmasından uzun süre sıcak havayı teneffüs etmelerinden dolayı vücudun ve ciğerlerdeki tahribatın henüz bilinmediğini bu yüzden hastaları uyuttuklarını antibiyotiklerinin verilerek birkaç gün içerisinde sonuç almaya çalışıldığı kaydedildi. Bir hastanın ise karbonmonoksit zehirlenmesi o yüzden hiperbarik oksijen aldığı birkaç gün sonra servise alınacağı belirtildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hasta yakınlarını hastanede ağırlayacaklarını Yaralıların son durumu hakkında bilgi vereceklerini kaydetti.