Video Haber İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti | Video
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti | Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti | Video

15.10.2022 | 21:00

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

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