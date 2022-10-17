ABD’yle kritik görüşme! Türkiye’den F-16 mesajı

Ukrayna'daki savaşın derinleşmesi ve şiddetinin artmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın küresel barış ve istikrar, ekonomi, enerji ile gıda güvenliği alanlarında oluşturduğu tahribatın hafifletilmesi için her türlü diplomatik çabanın önem arz ettiği vurgulandı. Türkiye'nin bu süreçte tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılması dâhil diplomatik çözüm girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceğinin altı çizildi. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine ve tahrik edici söylemlerine son vermesi gerektiği not edildi.