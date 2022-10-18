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Giriş Tarihi: 18.10.2022 17:59

Bartın Başsavcılığından maden faciasına ilişkin açıklama

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bartın Başsavcılığından maden faciasına ilişkin açıklama

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra’da meydana gelen maden faciasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlanıldığını, olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacı ile söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulduğunu bildirdi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Amasra'da meydana gelen maden faciasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesinde 14.10.2022 tarihinde, saat 18:15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlanılmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacı ile söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulmuştur. Olayla ilgili olarak Maden Mühendislerinden, Elektrik Mühendisinden, Jeoloji Mühendisinden, Jeofizik Mühendisinden, Makine Mühendisinden, A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanından oluşan bilirkişi heyeti ilçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Bartın Başsavcılığından maden faciasına ilişkin açıklama
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