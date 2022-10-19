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Giriş Tarihi: 19.10.2022 21:33

Sağlık Bakanı Koca, Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andı

Sağlık Bakanı Koca, Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bosna Hersek'in unutulmaz lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatını yıl dönümünde rahmetle andı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Aliya İzzetbegoviç'in vefat yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"DEVLETSİZ BİR MİLLET BOŞLUĞA DÜŞER, RÜZGARDA SAVRULUP GİDER"

Koca, paylaşımında "Liderliğiyle Bosna-Hersek'i bağımsız devlet yapmayı başaran ve halkına 'Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın: Devlet. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgârda savrulup gider.' sözünü miras bırakan Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca, Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andı
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