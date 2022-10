AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'da geçirdiği kazaya ve sonrasındaki tedavisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarının ardından, dönüş yolunda AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve yakın koruması Oğuzhan Demirci'nin de içerisinde bulunduğu aracın kaza yaptığını hatırlatan Yıldırım, "Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Kazanın boyutuna, büyüklüğüne göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin, dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu" dedi. Kaza sonucu başında cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesiğin iki kez ameliyat edildiğini kaydeden Binali Yıldırım, "Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Zaman içerisinde iyileşecek. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerinde doku ezikleri, kas ezikleri ve hasarları var" diye konuştu. Kazanın olduğu ilk andan itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çok yakın ilgi ve desteğini gördüğünü dile getiren Yıldırım, "Her anımı, her tedavi safhasını büyük bir titizlikle takip eden, her gün birkaç sefer aramak suretiyle doktorlarımızdan rapor alan çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedikten sonra hastane personeline ve tedavisinde emeğe geçen doktorlara teşekkür etti. Öte yandan Milletvekili Şamil Ayrım'ın kaburgasındaki kırıklar nedeniyle tedavisinin sürdüğü, koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin de taburcu edildiği bildirildi.