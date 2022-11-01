Emine Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in, ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.