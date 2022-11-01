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Giriş Tarihi: 1.11.2022 19:28

Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi

AA
Emine Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in, ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi
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