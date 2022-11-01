İstanbul trafiğine Pendik Belediyesi’nden çözüm





Tamamlandığında sürücüler için zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında bir etap daha tamamlandı. Geçtiğimiz dönemlerde bitirilen Velibaba 1 ve Ahmet Yesevi 9'uncu etapların ardından Yayalar 2'nci etap da tamamlandı. Trafiğe açılan 1 km uzunluğundaki cadde, Yayalar'daki Pınar Caddesi ile Çiftlik Caddesi'ni birbirine bağlamış oldu.