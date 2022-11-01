İstanbul trafiğine Pendik Belediyesi’nden çözüm

İstanbul'da artan trafik yoğunluğuna karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayınca adım atan Pendik Belediyesi, Kartal - Pendik - Tuzla Arası Bağlantı Yolu çalışmasında Yayalar 2'nci etap tamamlandı. 12 mahalleyi birbirine bağlayacak yol tamamen bittiğinde Velibaba'dan hareket eden bir sürücü, kesintisiz bir şekilde Ahmet Yesevi Mahallesi'ne gidebilecek.
Tamamlandığında sürücüler için zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında bir etap daha tamamlandı. Geçtiğimiz dönemlerde bitirilen Velibaba 1 ve Ahmet Yesevi 9'uncu etapların ardından Yayalar 2'nci etap da tamamlandı. Trafiğe açılan 1 km uzunluğundaki cadde, Yayalar'daki Pınar Caddesi ile Çiftlik Caddesi'ni birbirine bağlamış oldu.
DİĞER ETAPLARDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
9 etaptan oluşan ve 15 kilometrelik uzunluğa sahip Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu'nda diğer etaplarda da çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri Güllübağlar Mahallesi 3. Etap, Ramazanoğlu Mahallesi 4'üncü etap ve Kavakpınar Mahallesi 5'inci etap'ta çalışıyor.
12 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
3'üncü ve 4'üncü etapta bitmek üzere olan çalışmaların ardından "Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu" hizmete girdiğinde Velibaba'dan hareket eden bir sürücü, kesintisiz bir şekilde Ahmet Yesevi Mahallesi'ne gidebilecek. Yol, sırasıyla Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahallelerini birbirine bağlayacak.